Antalya’da gökten buz yağdı: Parkta korku dolu anlar!

Antalya’nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi’nde bulunan Kepez Belediyesi Dokumapark’ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Park içerisinde devriye görevi yapan güvenlik görevlileri, yaklaşık 20 metre uzaklıktan gelen yüksek bir ses duydu.

Görevliler sesin geldiği noktaya yöneldiğinde, toprak zemine saplanmış ve parçalanmış halde büyük bir buz kütlesiyle karşılaştı. O anlar, parktaki güvenlik personeli tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Güvenlik ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini öğrenmek için parkın güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, gökyüzünden hızla düşen dev bir buz kütlesinin yere çakıldığı net bir şekilde görüldü.

Buzun uçaktan düştüğü tahmin edilirken, sabah saatlerinde bölgedeki hava sıcaklığının etkisiyle parçaların kısa sürede eridiği belirtildi.