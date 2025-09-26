Antalya’da gökten buz yağdı: Parkta korku dolu anlar!

Antalya’nın Kepez ilçesinde gökten düşen dev buz kütlesi, vatandaşlarda paniğe yol açtı. Güvenlik kameraları, buzun gökyüzünden hızla yere çakıldığını kaydetti. Olay sonrası inceleme başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Antalya’da gökten buz yağdı: Parkta korku dolu anlar!
Yayınlanma:

Antalya’nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi’nde bulunan Kepez Belediyesi Dokumapark’ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Park içerisinde devriye görevi yapan güvenlik görevlileri, yaklaşık 20 metre uzaklıktan gelen yüksek bir ses duydu.

Görevliler sesin geldiği noktaya yöneldiğinde, toprak zemine saplanmış ve parçalanmış halde büyük bir buz kütlesiyle karşılaştı. O anlar, parktaki güvenlik personeli tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Güvenlik ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini öğrenmek için parkın güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, gökyüzünden hızla düşen dev bir buz kütlesinin yere çakıldığı net bir şekilde görüldü.

Buzun uçaktan düştüğü tahmin edilirken, sabah saatlerinde bölgedeki hava sıcaklığının etkisiyle parçaların kısa sürede eridiği belirtildi.

Arka Sokaklar CANLI İZLE! Arka Sokaklar 720.Bölüm izle Full Tek ParçaArka Sokaklar CANLI İZLE! Arka Sokaklar 720.Bölüm izle Full Tek ParçaTV Yayını
Aşk ve Gözyaşı CANLI İZLE! Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm ATV canlı izleAşk ve Gözyaşı CANLI İZLE! Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm ATV canlı izleTV Yayını
antalya
Günün Manşetleri
CHP’den ihraç edilen Gürsel Tekin’den ilk açıklama geldi
BM'de Netanyahu protestosu
Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş partiden ihraç edildi
Perinçek’ten Trump’a sert tepki
Bakan Uraloğlu ödül töreninde konuştu
Erdoğan, 6 yıl aradan sonra Trump ile Beyaz Saray’da görüştü
Gürsel Tekin görevine devam edecek mi?
Dışişleri teşkilatına yönelik FETÖ/PDY soruşturması
Cemil Tugay, Gökan Zeybek’e yanıt verdi
İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor
Çok Okunanlar
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 26 Eylül 2025 canlı altın fiyatları Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 26 Eylül 2025 canlı altın fiyatları
İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor
Binlerce depremin nedeni belli oldu: Uzman isim o bölgeyi uyardı! Binlerce depremin nedeni belli oldu: Uzman isim o bölgeyi uyardı!
Mevduat hesabında en karlı banka hangisi? Mevduat hesabında en karlı banka hangisi?
Yarın sağanak yağış bastıracak: Meteoroloji il il uyardı! Yarın sağanak yağış bastıracak: Meteoroloji il il uyardı!