Antalya'da huzur uygulaması! Aranan 12 kişi yakalandı

Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yurt genelinde eş zamanlı olarak vatandaşların yoğunlukla bulundukları yerlerde başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik “Türkiye güven huzur uygulaması” gerçekleştirildi.

ANTALYA'DA HUZUR UYGULAMASI! ARANAN 12 KİŞİ YAKALANDI

Antalya’da uygulamaya Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Bölge Trafik, İnsansız Hava Araçları, Çevik Kuvvet ve Deniz Limanı Şube müdürlükleri başta olmak üzere ilçe emniyet müdürlük/amirlikleri ve diğer birimlerden 905 personelin yer aldığı toplam 298 ekip katıldı. Uygulamada 4 bin 805 şahıs sorgulandı, arandığı tespit edilen 12 şahıs yakalandı. Bin 325 araç kontrol edilen uygulamada 92 araca cezai işlem uygulanarak, 12 araç trafikten men edildi. Ayrıca 21 iş yeri ve 9 AVM denetlendi, 49 okul çevresi, 105 park ve bahçe ile 68 metruk bina kontrol edildi.