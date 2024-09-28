Antalya'da istilacı çizgili kedi balığına dikkat!

Antalya Körfezi'nde ilk kez zehirli çizgili kedi balığı görüntülendi. Peki, bölgede ilk kez görülen ve istilacı bir tür olan bu sürüler Antalya körfezine nereden ulaştı? Uzmanların özellikle balıkçılara uyarıları var.

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Antalya'da istilacı çizgili kedi balığına dikkat!
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Antalya Körfezi’nde ilk kez görüntülenen Çizgili Kedi Balığı daha Akdeniz'e kıyı ülkelerde tespit edildi. İstilacı Çizgili Kedi Balığının Rodos ve Ege Körfezine doğru yayılması öngörülüyor.

Akdeniz Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balıkçıları uyardı:

"Balıkçılarımız yakaladığı zaman dikkat etsinler. Yaralanmalara neden olabilir. Zehirli bir balık . tabi öldürücü bir zehir değil ama acı verici bir zehiri var. Zehire karşı alerjisi olanlara risk oluşturabilir."

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu balığın vatandaşlar için tehlikeli olmadığını ifade etti:

"Bu balık özelikle denize girenler için bir risk oluşturmuyor. Kayaların altında bu balıklar daha çok saklanıyor. Vatandaşlarımız korkmasın Akdeniz güvenli bir deniz. Özellikle kıyılarımız güvenli. Rahatlıkla deniz girebilirler. "

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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