Pamuk üreticisi isyanda: "Çalışarak batıyoruz"

Manisa'nın Salihli ilçesinde geçen yıl 25 liraya satılan pamuk bu yıl 22 liradan alıcı buluyor. Ulusal Kanal'a konuşan çiftçiler, "isyandayız, çünkü çalışarak batıyoruz" dedi.

Osman Bekar Osman Bekar
Pamuk üreticisi isyanda: "Çalışarak batıyoruz"
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Çiftçi isyanda çünkü üretirken zarar ediyor, borçlar katlanıyor, üretim alanları daralıyor. Ak Parti hükümeti çözüm sunmuyor. Köylünün sesi duyulmuyor.

Girdilerin geçen yıla göre yüzde 100-200 arttı. İşçi yevmiyeleri 300 liradan 800 liraya yükseldi. Ancak pamuk fiyatı geçen yılın altına düştü.

Manisa'nın Salihli ilçesinde üreticiler pamuk tarlasında Ulusal Kanal'a konuştu. Her geçen gün zarar ettiklerini söylediler.

Girdiler sürekli artıyor, çiftçinin ürünü para etmiyor, bu koşullarda üretim zorlaşıyor.

Çiftçi borçlarıyla, faiziyle baş başa bırakıldı. El uzatan yok.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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