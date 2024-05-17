Antalya'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Antalya'nın Alanya ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Duvara çarptıktan sonra alev alarak yanan otomobildeki 2 Polonyalı turist hayatını kaybetti.

Antalya'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler
Editör: Yasin Kerim Aşan

Antalya'nın Alanya ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Yeşilöz Mahallesi eski Gazipaşa yolu güzergahı oldu.

Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Zbigniew Piotr Kurzepa'nın kullandığı 07 BHY 934 plakalı otomobil, beton duvara çarptı. Kazayla birlikte alev alan araç, yanmaya başladı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen araçtaki sürücü Zbigniew Piotr Kurzepa ile 47 yaşındaki Magdalena Maria Kulik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cesetler, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Polonyalı turistlerin tatil için Alanya'ya geldikleri öğrenildi.

CHP'den DEM Parti'ye "dayanışma" ziyareti!CHP'den DEM Parti'ye "dayanışma" ziyareti!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# antalya # trafik kazası # alanya # son dakika
Çok Okunanlar
Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: "Hazırlığınızı yapın!"
Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: "Hazırlığınızı yapın!"
SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücret ve emekli zammında senaryo ne?
SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücret ve emekli zammında senaryo ne?
Emekliler dikkat: Kurban Bayramı'nda hesaplara yatacak
Emekliler dikkat: Kurban Bayramı'nda hesaplara yatacak
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 17 Mayıs 2024 Cuma hava durumu
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 17 Mayıs 2024 Cuma hava durumu
Usta sunucu hayatını kaybetti! Erkan Yolaç kimdir?
Usta sunucu hayatını kaybetti! Erkan Yolaç kimdir?
Öne Çıkanlar Yeni Kaledonya Fransa arasında neler oluyor? | Ali Rıza Taşdelen Yeni Kaledonya Fransa arasında neler oluyor? | Ali Rıza Taşdelen Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın çıktı Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın çıktı