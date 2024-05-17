Antalya'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler
Antalya'nın Alanya ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Duvara çarptıktan sonra alev alarak yanan otomobildeki 2 Polonyalı turist hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Yeşilöz Mahallesi eski Gazipaşa yolu güzergahı oldu.
Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Zbigniew Piotr Kurzepa'nın kullandığı 07 BHY 934 plakalı otomobil, beton duvara çarptı. Kazayla birlikte alev alan araç, yanmaya başladı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen araçtaki sürücü Zbigniew Piotr Kurzepa ile 47 yaşındaki Magdalena Maria Kulik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cesetler, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
Polonyalı turistlerin tatil için Alanya'ya geldikleri öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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