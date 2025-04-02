Antalya’da köylülerin yol çilesi: 3 kilometrelik mesafe için 30 kilometre dolaşıyorlar!

İki köy, tarımsal üretim açısından birbirine bağımlı ve halk büyük ölçüde akraba. Ancak yolların eksikliği nedeniyle günlük ziyaretler bile büyük bir zahmete dönüşüyor. Bir köylü yaşadığı sorunu şöyle anlatıyor:

📢 “Akrabalarımız, tanıdıklarımız hep burada. İki mahalle arasındaki mesafe 1 kilometre ama biz 30 kilometre dolaşıyoruz. Yol açılırsa, haftada bir gidip gelmek yerine her gün gideriz. Cenaze olduğunda bile aynı çileyi çekiyoruz.”

Köylüler, yolun tamamlanamamasının nedenlerinden birinin partiler arası siyasi çekişme olduğunu belirtiyor:

📢 “Yıllardır kanayan bir yara. Bir parti yaptırmaya çalıştı, diğeri projeyi iptal ettirdi. Mağdur olduk.”

Projenin hazır olduğunu belirten köylüler, yetkililerden bir an önce harekete geçmelerini istiyor.

📢 “Yetkililer artık bu işe el atsın. Aynı köyün iki mahallesi, üç farklı mahalleyi dolaşarak birbirine ulaşmak zorunda kalıyor.”

Hoyran ve Kapaklı halkı, zaman ve akaryakıt kaybına yol açan bu sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.