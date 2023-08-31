Antalya'da traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti!

Kaza, Serik ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi Nanalı Yaylası mevkiinde akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duralı Kozan’nın (35) kullandığı 07 KN 116 plakalı traktör seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

ANTALYA'DA TRAKTÖR UÇURUMA YUVARLANDI!

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası traktörde yolcu olarak bulunan Mustafa Tozan’ın (44) traktörün altında kalarak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Sürücü Durali Kozan ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mustafa Tozan’ın cansız bedeni Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.