Antalya'da Yaşlılıkta Egzersiz ve Spor Sempozyumu Düzenlendi

Fiziksel etkinlik, sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazlarından. Uzmanlara göre fiziksel etkinliğin eksikliği tüm dünyada önemli sağlık problemleri oluşturuyor. Antalya’da Akdeniz Üniversitesi'nde "yaşlılıkta egzersiz ve spor" sempozyumu düzenlendi.

Sempozyumda konuşmacılar, yaşlılığın tanımıyla birlikte yapılması gereken egzersizleri ve fiziksel uygunluğun sağlığa etkilerini anlattı.

Sağlıklı yaşlanmadaki etkenler aktarıldı. Yaşam kalitesinin önemine dikkat çekildi.