Antalya'da Yaşlılıkta Egzersiz ve Spor Sempozyumu Düzenlendi
Antalya’da “1’inci Ulusal Yaşlılıkta Egzersiz ve Spor Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyumda bilimsel ve teknolojik gelişmeler ele alındı. Sağlıklı yaşamın önemi vurgulandı.
Fiziksel etkinlik, sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazlarından. Uzmanlara göre fiziksel etkinliğin eksikliği tüm dünyada önemli sağlık problemleri oluşturuyor. Antalya’da Akdeniz Üniversitesi'nde "yaşlılıkta egzersiz ve spor" sempozyumu düzenlendi.
Sempozyumda konuşmacılar, yaşlılığın tanımıyla birlikte yapılması gereken egzersizleri ve fiziksel uygunluğun sağlığa etkilerini anlattı.
Sağlıklı yaşlanmadaki etkenler aktarıldı. Yaşam kalitesinin önemine dikkat çekildi.