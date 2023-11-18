Antalya'da Yürek Burkan Kaza! 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

İbrahim K'nin kullandığı otomobil, Gebiz Mahallesi'nde, tarladan dönen ve yol kenarında duran traktörden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Arslan'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Arslan, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü İbrahim K. gözaltına alındı. Arslan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Öte yandan, çocuğun, Alanya ilçesinde yaşadığı ve ailesiyle nar toplamak için Serik'e geldiği öğrenildi.