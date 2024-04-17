Antalya'daki teleferik kazasının ardından oluşan enkaz havadan görüntülendi

Sarısu mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde 12 Nisan'da meydana gelen kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bölgede inceleme çalışmaları sürüyor.

Teleferik sistemindeki direklerden birinin devrilmesinin yol açtığı kaza bölgesi havadan görüntülendi.

Ortadan ayrılan direk, direğin parçası, kopan direk parçasının zarar verdiği teleferik kabini görüntülere yansıdı. Direğin çarpması sonucu kabinden kopan parçalar ve tellerin etrafa dağıldığı görüldü.

Yetkililer dışında bölgeye girişin izin verilmediği alanda polis ekipleri önlemlerini sürdürüyor.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerde tahliyeleri yapılan 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi AFAD'ın koordinesinde yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.