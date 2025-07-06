Antalyalılar diken üstünde! Manavgat’ta kafesten kaçan aslan aranıyor, 1 kişi yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi’nde, D-400 kara yolu yakınında faaliyet gösteren özel bir hayvan parkında sabah saatlerinde yaşanan olay tedirginliğe yol açtı. Parkta bulunan "Zeus" isimli erkek aslan, bilinmeyen bir şekilde kafesinden kaçtı.

BİR KİŞİYİ YARALADI

Kafesinden kaçtıktan sonra yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki tarlasında çalışmakta olan Süleyman Kır’a saldıran aslan, talihsiz adamı yaraladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kır, tedavi altına alındı.

Olay sonrası bölgede jandarma ve polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Hayvan parkının çevresi giriş-çıkışlara kapatılırken, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

KAYMAKAM KARATAŞ: “YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR”

Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, aslanın kafesinden nasıl çıktığının henüz netlik kazanmadığını belirtti. Karataş, “Ormanın içine doğru kaçan aslanın, yakalanması için çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Bilal Faruk Zeybek isimli genç ise olay anında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Saat 03.30 civarında siren sesi duydum. Dışarı çıktığımda polislerin arama yaptığını gördüm. Otların içinde aslanı yatar pozisyonda, başını kaldırırken gördüm. Videoya aldım. Aslanı görünce çok korktum.”

Olayın yaşandığı özel hayvan parkında yaklaşık 30 aslanın bulunduğu öğrenildi.