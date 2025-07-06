İmralı’da sıcak gelişme! DEM heyeti Öcalan’la görüşecek

DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bir kez daha İmralı Adası’na doğru yola çıktı. Ekonomim'e göre, heyetin, bu sabah saat 10.00’da hareket ettiği öğrenildi.

Heyette, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu’ndan Avukat Faik Özgür Erol bulunuyor. Bu ziyaret, heyetin Öcalan ile altıncı görüşmesi olacak.

SON GÖRÜŞME 18 MAYIS'TAYDI

DEM Heyeti son olarak 18 Mayıs’ta İmralı Adası’na gitmişti. Ziyaretlerin amacı, son dönemde Türkiye kamuoyunda geniş yankı uyandıran silah bırakma ve örgütsel fesih açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerin yapılması olarak görülüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de yaptığı açıklamada, “terör eylemlerine son verilerek PKK'nın lağvedilmesi” çağrısında bulunmuştu. Bu çağrının ardından Abdullah Öcalan, uzun süredir beklenen açıklamayı yaparak silah bırakma ve fesih çağrısında bulundu.

Öcalan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihî sorumluluğunu üstleniyorum.”

Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum" başlıklı mesajı, bir dönem milletvekilliği de yapan ve geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder tarafından okunmuştu. Öcalan mesajında, “Pratikte silahların bırakılması ve PKK'nin kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir” ifadelerine de yer verdi. Ayrıca örgüte, “Devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın” çağrısında bulundu.

12 Mayıs’ta PKK tarafından yapılan resmi açıklamada, “PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder APO tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı” denilerek, örgütün dağıldığı ilan edilmişti.