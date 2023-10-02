Antalyalılar Meraya Yapılmak İstenen GES'e Tepkili

Atalarının elleriyle kazıp, verimli hale getirdiği bu topraklarda yine ataları gibi küçükbaş yetiştiriciliği yapıyorlar. Hayvanlarını otlattıkları bu meraya şimdi özel bir firma tarafından Güneş Enerjisi Santrali yapılması planlanıyor. Burası Antalya’nın Korkuteli İlçesinin Bozova köyü.

Antalya'da Meraya GES Yapılmasına Yöre Halkı Tepki Gösterdi

530 dönümlük meranın resmi statüsü değiştirilip, 200 dönümüne GES tahsisi yapılmak isteniyor. Uzmanlar, bu durumun diğer meraları da tehdit ettiğine dikkat çekiyor. Muhtar Osman Bayındır, bölgede hâlihazırda kurulu GES’lerin bulunduğunu ve yeni projelerin de olduğu bilgisini verdi.

- Daha önce büyükşehir yaptı bir tane, 4 megavatlık. Artı yine bir hazine arazisi var, 170 dönümlük. Atıl durumda, kullanılabilir durum da değil. Orayı da hazineden kiralamış bir şirket. Oraya da yapıyor. Onlara karşı çıkmadık. Ancak burası köyümüzün ortak kullanım alanı. İçerisinde şuanda mevcut 12 tane ağıl, 6 bin civarında küçükbaş hayvan ve köyümüzün tüm hayvanlarının otlatıldığı bir alan.

Yöre Halkı ÇED Toplantısına Katıldı

Vatandaşlar, Çevresel Etki Değerlendirme toplantısına katılarak tepkilerini dile getirdi. Geçtiğimiz gün de merada odaların, kitle örgütlerinin ve çok sayıda vatandaşın katıldığı eylemde yöre insanı bir kez daha “meramıza dokunmayın” dedi.

- Bir şey olup bitmeden yanlıştan dönülmeli. Bugün biz varız yarın çocuklarımız var. Bizden sonraki nesillerimiz var. Geleceğimiz. Bunu düşünmek gerekiyor. Tamam öteki enerji de ihtiyaç ama daha uygun yerler var, oralarda yapılsın. Buralar mera.

Uzmanlar Bölgenin Bitki Örtüsünde Bozulma Olacağı Konusunda Uyardı

Uzmanlar, panellerin kurulu olduğu bölgede iklim şartlarında değişiklik, bitki örtüsünde bozulma meydana geleceğini belirtiyor. Meralar hayvancılığın temel dayanağı. Meralar olmasa hayvanlar maliyeti günden güne artan yeme mahkûm olacak. Maliyetler artacak, buda hem üreticinin hem de tüketicinin cebine yansıyacak. Hayvancılıkta giderlerin yaklaşık yüzde 80’ ini kaba yemler oluşturuyor.

- Küçükbaşta kapalı mal olmaz. İlla alan malı. Mera malı. Nereye giderseniz gidin, hangi bölgeye giderseniz gidin, mera hayvanıdır.

- Üretime karşı değiliz ne olursa olsun ama ne boş yerlerimiz var, ne hazine kullanılmayan yerler var ama burası kullanılan yer.