İstanbul'da En Fazla Yağmur Hangi İlçelere Yağıyor?

İstanbul'da dört gün boyunca devam eden yoğun yağışlar sonucunda, çeşitli bölgelerde metrekare başına düşen yağış miktarı 42 ile 298 kilogram arasında değişti. En yüksek yağış miktarı, Arnavutköy, Şile, Pendik ve Çatalca ilçelerinde kaydedildi.

İstanbul'da En Fazla Yağmur Hangi İlçelere Yağıyor?
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İstanbul'da Perşembe günü başlayan sağanak yağmur kent genelinde etkili oldu. Kente 42 kilogram ile 298 kilogram arasında yağış düştü. En çok yağış alan ilçeler Arnavutköy, Şile, Pendik ve Çatalca oldu. Cumartesi gün boyu aralıklarla kısa süreli ve şiddetli sağanak şeklinde görülen yağışlar Pazar günü de devam etti. Pazar öğle saatlerine kadar Karadeniz'e kıyısı olan kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere yağışlar kent genelinde kuvvetli hissedildi. 

 4 Günde Metrekareye 298 Kilogram Yağış

Pazar akşam saatleri ile Pazartesi sabah saatleri arasında gerçekleşen yağışlar daha çok Şile, Tuzla ve Pendik'te etkili oldu. 4 günde İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 42 ila 298 kilogram arasında yağış düştü. Bir seferde en fazla yağışı 77.2 kilogram ile Arnavutköy alırken, Arnavutköy'ü 71.6 kilogram yağış ile Şile, Şile'yi ise, 65.4 kilogram yağışla Pendik takip etti.

İstanbul'da En Fazla Yağmur Hangi İlçelere Yağıyor? - Resim : 1

İBB Ekipleri 3 Bin 34 İhbara Müdahele Etti 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin 449 personel, 2 bin 135 araç ve iş makinesiyle su baskını, göllenme, rögar taşması, yol çökmesi, ağaç devrilmesi gibi toplam 3 bin 034 ihbara müdahale ettiği belirtildi. Yağışların etkili olduğu dört gün boyunca İtfaiye ekiplerine 130 ihbar, İSKİ'ye 2 bin 745 ihbar, yol bakım ekiplerine 86 ihbar, park ve bahçeler müdürlüğüne ise, 73 ihbar geldiği öğrenildi. 

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 İstanbul'da Yağış Bekleniyor Mu?

AKOM'un hava durumu tahminlerine göre, yağışlar aralıklarla Pazartesi akşam saatlerine kadar devam edecek. İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların 22 ile 24 derece aralığında mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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