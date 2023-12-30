Antalyalılara Göre NATO Düşmanımız

Terörü besleyen, ülkelerin güvenliğini tehdit eden, darbeler-kaoslar–işgaller planlayan, savaşların arkasında olan NATO’ya Türk Milleti karşı çıkıyor. yurttaşlar, aynı duruşu milletvekillerinden de bekliyor.

"İrade, irade, irade şimdi hayır diyecekler gibi geliyor bana. Herhalde devlet erkânı bunu düşünüyor, benden daha iyi biliyor, istihbarat yani. PKK’ya, şuna buna, vatan hainlerine desteğini kesecek, mukaddesata İslam’a düşmanlığı… Bunları kanunlaştıracak, neyse cezası. Amerika’ya güven olmaz, kaç defa aşırdı yani, bahane ediyor Amerika."

- İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi, gözler Meclis Genel Kurulu’nda yapılacak oylamaya çevrildi. Peki halk ne diyor?

"Meclis’te İsveç’in NATO üyeliği oylanacak, milletvekilleri oy verecek. Siz olsanız ne yapardınız? - Ben olsam vermezdim."

-Antalyalı yurttaşlara göre ABD güdümündeki NATO müttefik değil, düşman.

"Ne müttefiki Amerika bizi mahvetti. Amerika olduğu müddetçe biz güvende değiliz. Amerika destekliyor PKK’yı, açıktan besliyor, silah veriyor tırlarla.)

SES AÇ:/// (Güvenli değil, benim açımdan öyle görüyorum. Bir taraftan silah eğitimi veriyor yani adamlara, bir taraftan da bize şirin görünmeye çalışıyor.)

Antalyalılar, hükümetin ve muhalefetin dik duramadığını söyledi.

SES AÇ:/// (Dirayetli bir hükümetimiz olsa, ona pes demez. İstediklerini yapmaz.)

SES AÇ:/// (Amerikan korkusu, bak şunu imzalamaları büyük hata, Atatürk’ün partisi olarak yani. Atatürk milliyetçi partidir benim bildiğim. Bir okun birisi milliyetçiliktir. Ama o tam bambaşka bir şeye döndü Halk Partisi yani. Vatan hainleri her zaman çıkacaktır. Türkiye güçlenmeye başladı, Amerika kudurdu, İsrail kudurdu.)

Türk Milleti, ne NATO’nun işlediği suçları ne de verdiği zararları unutuyor.

SES AÇ:/// (Çok zarar, o zaman devlet Menderes zamanında Marshall yardımı alındı. En büyük zararı o zaman gördük. Marshall yardımı büyük bir hataydı. )

SES AÇ:/// (Bakın burada bir iç savaş çıksa Allah korusun, barışı sükûneti sağlayacağım deyip, Amerika girecek peşinden de NATO girecek. Gördük işte en yakın şahidimiz Irak. Geçen gün Iraklı bir arkadaşla görüştüm. Dedi ki mumla arıyoruz, yani Saddam Hüseyin’i mumla arıyoruz. Dedim ki yıktınız heykellerini yıktınız adamın bizim bildiğimiz gibi değilmiş dedi şimdi mumla arıyoruz. -Amerika dost değil. -Hiçbir zaman dost olmadılar ki. )

‘Atlantik’e karşı Avrasya’ diyen Antalyalılar; “Amerikan Üslerinin kapatılmasını istiyor.

SES AÇ:/// (NATO ile olacağına, Azerbaycan ile olsun, Kırgızistan ile olsun. Avrasya ile olsun. Ne işimiz var bizim.)

SES AÇ:/// (Kapatılmasını da isterim İncirlik’in de kapatılmasını isterim, öbür tarafta ki Malatya’dakinin de kapatılmasını isterdim.)

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