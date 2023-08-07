Antandros Antik Kenti'nde tarihi buluş! İkinci Roma Villası bulundu
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Antandros Antik Kenti'nde ikinci Roma Villası kalıntılarına rastlandı. Antik kentte 2001 yılından bu yana kazı çalışmaları sürdürülüyor. Milattan önce 4. Yüzyıla uzanan kentin tarihi Roma dönemine ait yaşama dahil önemli bilgileri günümüze ulaştırıyor.
Balıkesir'de bulunan Antandros Antik Kenti'nde ikinci Roma Villası kalıntılarına rastlandı.
Çalışmaları yoğunlaştıran kazı ekibi, villaya ait duvar, alt yapı kalıntıları ve bu döneme ait çeşitli materyaller buldu.
Kazı başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, kamulaştırma sorununun çözülmesiyle kazı çalışmalarının hızlandığını söyledi.
Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Gürcan Polat Roma Villası'nın bulunuş sürecini anlattı.
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