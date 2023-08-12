Antep'te narkotik köpeği buldu! Valiz içinde 6 kilo uyuşturucu

Gaziantep'te polis kontrol noktasında rutin faaliyetini gerçekleştirirken narkotik köpeği Onix'in tepki verdiği araç arandı. Bavul içinde 6 kilo skunk ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Antep'te narkotik köpeği buldu! Valiz içinde 6 kilo uyuşturucu
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Gaziantep’te uygulama noktasında narkotik dedektör köpeği Onix’in tepki verdiği iki araçta yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 6 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantepte uyuşturucu

VALİZ İÇİNDE 6 KİLO UYUŞTURUCU BULUNDU!

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama noktasında 2 aracı durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği Onix’in tepki verdiği araçlarda yapılan aramalarda valiz içerisine gizlenmiş 6 kilo 85 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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