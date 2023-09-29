Antik Kent Kazı Heyeti İnceleme Yaptı

Bu görüntüler 2 bin yıllık tuz sahasından. Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı kuraklığa yenik düştü. Su buharlaştı, ortaya 2 bin yıllık tuz sahası çıktı.



Kazı Başkanı Doç. Dr. Ufuk Çörtük, Antik dönemde mühendislik harikası bir yöntemle tesisin bölgeye kurulduğunu söyledi. Kaunos Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alıyor. Çörtük, Kaunos tuzlasının antik dünyada bir benzeri henüz tespit edilmediğini savundu.