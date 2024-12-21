Ardahan, Türkiye'nin en soğuk ili oldu! İşte ölçülen sıcaklık derecesi

Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler gece sıfırın altında 23,3 dereceyi gösterdi. Sıfırın altında 23,3 dereceyle Ardahan, Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ardahan, Türkiye'nin en soğuk ili oldu! İşte ölçülen sıcaklık derecesi
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Doğu Anadolu'da etkili olan aşırı soğuklarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklama geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, Ardahan'ın Göle ilçesi, gece sıfırın altında 23,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Göle'yi, sıfırın altında 20,6 dereceyle aynı ilçenin Yavuzlar köyü, 19,5 dereceyle de Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyü takip etti.

Ardahan, Türkiye'nin en soğuk ili oldu! İşte ölçülen sıcaklık derecesi - Resim : 1

Dondurucu soğukların etkili olduğu Göle ilçesinde, ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Yol ve kaldırımların buzla kaplandığı ilçede araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü Ardahan'da da ağaçlar kırağı tuttu, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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