Ardahan'da en düşük sıcaklık eksi 24,8 derece ölçüldü

Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor. Kentin Göle ilçesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24,8 derece ölçüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ardahan'da en düşük sıcaklık eksi 24,8 derece ölçüldü
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışlı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Ardahan'da da hava sıcaklığı çok düşmüş durumda.

Kentin Göle ilçesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24,8 derece ölçüldü.

Ardahan'da en düşük sıcaklık eksi 24,8 derece ölçüldü - Resim : 1

Ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu, bazı vatandaşların kaş ve kirpikleri buz tuttu.

Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nün üzerinde vatandaşlar yürüyüş yaptı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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