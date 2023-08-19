Arı sokması sonucu hayatını kaybetti!

Edinilen bilgiye göre, Orak Adası’nda bir koyda demirli teknede ailesiyle tatil yapan 61 yaşındaki Aydın Berkman'ı sabah saatlerinde arı soktu. Berkman, kısa süre sonra fenalaştı. Teknede bulunan ailesi durumu ihbar etti.

YARIM SAAT BOYUNCA KALP MASAJI YAPILDI!

İhbarın ardından olay yerine Bodrum Deniz Kurtarma Ambulansı "Yaşam" ile 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Tekneye ulaşan ekipler, kalbi duran Berkman'a yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı yaptı. Aydın Berkman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Berkman'ın Sahil Güvenlik ekipleri eşliğinde limana getirilen cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Berkman'ın arı sokmasına karşı alerjisi olduğu öğrenildi.