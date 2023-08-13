Arin Gölü'nün kıyıları otlağa dönüştü

Kuraklık ve yağışların azalması, Van Gölü gibi Süphan Dağı'nın eteklerinde yer alan Arin Gölü'nün de alan kaybetmesine yol açıyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü'nün çekilmesiyle yeşeren alanlarda ise yöre sakinleri hayvanlarını otlatıyor.

Kapladığı 13 kilometrekarelik alanıyla göçmen kuşlar için önemli olan volkanik set gölünde su seviyesi, kuraklık, açılan kuyular ve bilinçsiz tarımsal sulamanın da etkileriyle her yıl daha da düşüyor.

Seviyenin düşmesiyle metrelerce çekilmenin yaşandığı kıyılarda, bir zamanlar su altında olan geniş alanlar ortaya çıktı.

Van Gölü'nde de su seviyesinin düşmeye devam etmesi sonucu Adilcevaz kıyılarında yeni mikrobiyalitler ile bazı kalıntılar görüldü.