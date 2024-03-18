Arnavutköy-İstanbul havalimanı metro hattı açılıyor: 8 dakikaya düşecek

Bakan Uraloğlu, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattının yarını hizmete açılması ile Arnavutköy’den İstanbul Havalimanı’na ulaşımın 8 dakikaya düşeceğini söyledi.

Arnavutköy-İstanbul havalimanı metro hattı açılıyor: 8 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Hattı’nın açılması ile Bakanlık olarak İstanbul’a yaptıkları raylı sistem uzunluğunun 161,7 kilometreye ulaşacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ülke genelinde şehir içi raylı sistem hatlarının 416 kilometrelik kısmını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yaptığını belirterek, İstanbul, Kocaeli ve Bursa’da toplam 60,7 kilometre raylı sistem hattının yapım çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Bakanlık olarak İstanbul’da toplam 147,7 kilometre uzunluğunda olan 7 raylı sistem hattının da İstanbulluların hizmetine sunulduğunu bildiren Uraloğlu, “Marmaray’ın yanı sıra Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu ve daha nice proje bizim tarafımızdan yapıldı. İstanbul’u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla da donattık. Amacımız çok daha fazlasını İstanbullu vatandaşlarımıza kazandırmak” dedi.

SEYAHAT SÜRESİ 8 DAKİKAYA DÜŞECEK

Bakan Uraloğlu, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattının yarını hizmete açılması ile Arnavutköy’den İstanbul Havalimanı’na ulaşımın 8 dakikaya düşeceğinin de altını çizdi.

Ayrıca hattın İstanbul Havalimanı’ndan diğer metro hatlarına entegre olacağını kaydederek bu sayede Arnavutköy ile Göktürk arasının 20 dakikaya Arnavutköy ile Kağıthane arasının ise 32 dakikaya düşeceğini söyledi.

Uraloğlu, Arnavutköy ile Gayrettepe arasının da metro konforu ile 41 dakikada aşılacağını vurguladı. 

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# arnavutköy # metro hattı
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