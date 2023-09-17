Arslantepe Höyüğü'nde önemli keşif

Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde yürütülen arkeolojik kazıda, Orta Çağ Tunç dönemine ait, içinde silo ve ocakların yer aldığı çalışma alanı bulundu.

Yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip Arslantepe Höyüğü'nün bir kısmı 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gördü. Kazı ekibi, bunun üzerine bölgenin farklı yerlerini kazarken bazı buluntuları da gün yüzüne çıkardı.

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr Francesca Restelli, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nde Ortaçağ Tunç dönemine dahil önemli keşifleri yapıldığı açıkladı.

Kazı Heyeti Başkanı Restelli, yaşanılan depremde Arslantepe Höyüğü'nde ortaya çıkan hasara dahil bilgiler verdi.