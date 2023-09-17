Kaçak emlakçı sayısı 2 bine dayandı

Ankara'da merdiven altı emlakçı sayısı 2 bine ulaştı.

Piyasa değeri 2 buçuk milyon arası olan evleri 3.seksen yedi milyondan ilana koyanda var, satacağı daireyi daha üst rakamlarla satıp yetki belgeli fırsatçılar ile bölüşende.

Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, 120 kaçak emlakçıyı Ticaret Bakanlığı ve Ankara İl Ticaret Müdürlüğüne bildirdiklerini açıkladı.

Akçam, şikayetlerin yüzde 10’unun bile değerlendirilmediğini söyledi, Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı, fırsatçılara yüksek ceza vermesini ve caydırıcı önemlerin alınmasını talep etti.