Kaçak emlakçı sayısı 2 bine dayandı
Emlak sektöründeki usulsüzlüklere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez sektör, fahiş fiyat artışına sebep olan "kaçak Emlakçılarla" gündemde. Ankara Tüm Emlakçılar Odası "kaçak emlakçılar" hakkında şikayette bulundu.
Ankara'da merdiven altı emlakçı sayısı 2 bine ulaştı.
Piyasa değeri 2 buçuk milyon arası olan evleri 3.seksen yedi milyondan ilana koyanda var, satacağı daireyi daha üst rakamlarla satıp yetki belgeli fırsatçılar ile bölüşende.
Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, 120 kaçak emlakçıyı Ticaret Bakanlığı ve Ankara İl Ticaret Müdürlüğüne bildirdiklerini açıkladı.
Akçam, şikayetlerin yüzde 10’unun bile değerlendirilmediğini söyledi, Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı, fırsatçılara yüksek ceza vermesini ve caydırıcı önemlerin alınmasını talep etti.
- 2023 yılında ATEM olarak tespit ettiğimiz 16 kişi Ankara Ticaret İl Müdürlüğü’ne, 2 kişi çeşitli zabıta müdürlüklerine, 4 kişi Ticaret Bakanlığına ve 99 kişi ise Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirildi. Bunların genel toplamı 169 kişidir. Bu konudan biz de meslek odası olarak çok muzdaribiz. Bir an önce kaçak emlakçılık yapanlara ciddi cezai müeyyide ve caydırıcı önlemler alınmalı.
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