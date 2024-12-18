Artvin'de eğitime 1 gün ara verildi

Artvin'de kar yağışı nedeniyle il merkezi ile Ardanuç, Şavşat, Yusufeli, Borçka, Murgul ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Artvin'de eğitime 1 gün ara verildi
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Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan son hava tahmin raporlarına göre il merkezi ile bazı ilçelerde gece yarısından itibaren kar yağışının başlayacağı ve bu yağışların sabah saatlerinden itibaren gün içinde yoğun bir şekilde etkisini artırmasının beklendiği belirtildi.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda akşamlar yaşanabileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler dikkate alınarak merkez ilçe ve bağlı köyler ile Ardanuç, Borçka, Savsat, Yusufeli, Murgul ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim öğretime 18 Aralık Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada merkez ve söz konusu ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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