Artvin'de kadın girişimci ana arı üretiyor

Artvin'in Borçka ilçesinde UNESCO koruması altındaki Camili Havzası'nda 24 yıldır arıcılık yapıyor.

Melahat Gülbin, ürettiği saf Kafkas ırkı ana arı ve balları ülkenin dört bir yanına satıyor.

Ana Arı Üretim Projesi'ne başvuran 3 çocuk annesi Gülbin, aldığı eğitimlerin ardından hibe edilen 15 kovanla arıcılığa başladı.

Kadın girişimci, 15 kovanla başladığı bu işte kovan sayısını 200'e çıkardığını, 500 de çiftleştirme kutusu olduğunu söyledi.

Kadın girişimci, bal ve ana arıları Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.