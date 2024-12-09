Artvin'de Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar sürüyor

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü ulaşıma kapanmıştı. Tek şeridi çift yönlü ulaşıma açılan yolun, ikinci şeridinin de ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Artvin'de Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar sürüyor
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Dün sabah saatlerinde Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan meydana gelmişti. Heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapanmıştı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Karadeniz Sahil Yolu'nun tek şeridi çift yönlü ulaşıma açıldı. İş makinelerince diğer şeridin açılması için yapılan çalışmalar gece boyunca devam etti.

Karayolları, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin de bulunduğu bölgeye sabah erken saatlerden itibaren çevre il ve ilçelerden de takviye ekiplerin geldiği görüldü.

Güzergahta trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

Artvin'de Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar sürüyor - Resim : 1

TOPRAK ALTINDA KALAN ARAÇ VAR MI?

Artvin Valisi Turan Ergün, bir gazetecinin toprak altında bir aracın kaldığına dair söylentileri sorması üzerine şunları söyledi:

"Bunu biz kendimiz düşündük, dedik 'Burada çok büyük bir toprak kayması var, bunun altında herhangi bir araç olabilir mi?' Bununla ilgili Karayollarımızın tüneldeki kamera sistemi, daha sonra PTS'yle o saatler arasında giren çıkan araçlar kimler olabilir, bunlar nereye gitmiş olabilir, bunları değerlendirdik. Emniyet, jandarma, Giresun'la Rize'yle değişik yerlerle telefonla görüşerek 1 aracın tünelde kaydının olduğunu ancak çıkışının olmadığını gördük. Biz eğer buradaysa, bugün açtığımız bu kısımda çıkmasını yüzde 100 bekliyorduk, çıkmadı. Eğer burada toprak altındaysa yine arkadaşlarımız durmaksızın, yarın da zaten AFAD Başkanlığımızdan Arama Kurtarma Daire Başkanımız, Genel Müdürümüz de gelecek. Erzincan'dan, Rize'den, Ankara'dan bununla ilgili teknik cihazlarla öncelikle yolun denizle yol kısmındaki alandan başlamak üzere devam edeceğiz. Bu işte teknik dronlar, arama cihazları var, bunlarla aramalara da devam edeceğiz. Biz toprak altında bir araç kalmış gibi arama çalışmalarımızı sabahtan beri devam ettiriyoruz. Bundan sonra da devam ettireceğiz."

Toprak kütlesi altında kaldığı değerlendirilerek aranan araçta 3 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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