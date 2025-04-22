Artvin’de samanlıkta yakalandı: 10 ayrı suçtan hüküm giymişti

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Borçka ilçesine bağlı Düzköy köyünde bulunan şüpheli bir kişiyle ilgili gelen ihbar üzerine harekete geçti. Olay yerine giden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), köydeki aramalar sırasında samanlık yönüne ilerleyen bir şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

SAHTE EHLİYETLE KENDİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Şüphelinin ibraz ettiği sürücü belgesinin başkasına ait olduğundan şüphelenen ekipler, detaylı inceleme yaptı. Yapılan araştırmada kimliğin, zanlının kardeşi M.M.’ye ait olduğu ortaya çıktı. Gerçek kimliği tespit edilen şahsın, F.M. (35) olduğu ve hakkında çeşitli suçlardan toplam 27 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

F.M.’nin sabıka kaydında; uyuşturucu ticareti yapmak, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak gibi ağır suçlar da dahil olmak üzere 10 ayrı suç yer alıyor.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan F.M., cezaevine gönderildi.