Artvin'de yağışlar sonrası 32 köy yolu ulaşıma kapandı, tahliye ve kurtarma çalışmaları sürüyor

Artvin genelinde etkili olan sağanak yağışların ardından meydana gelen heyelan ve taşkınlar, 32 köy yolunu ulaşıma kapattı. Öğle saatlerinde başlayıp aralıklarla devam eden yağışlar sonucunda, Arhavi’de 18, Borçka’da 8 ve Hopa’da 6 köy yoluna ulaşım sağlanamaz hale geldi.

İl Özel İdaresi, Karayolları ve ilçe belediye ekipleri, yolları açma çalışmalarını sürdürmekte.

Arhavi ilçe merkezinden geçen Kapisre Deresi’nin taşma riski taşıdığı ve derenin debisinin yağışlar nedeniyle yükseldiği gözlemlendi. Derenin çevresindeki sanayi sitesindeki iş yerleri ile bir öğrenci yurdu güvenlik amacıyla boşaltıldı. Ayrıca Hopa ilçesi Sundura Mahallesi’nde dere suyunun yükselmesi sonucu çay toplarken mahsur kalan 56 yaşındaki Bedriye Yarar, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, yağışlardan etkilenen bölgede incelemelerde bulundu. Kapisre Deresi çevresindeki çalışmaları denetleyen Vali Ünsal, yetkililerden genel duruma ilişkin bilgi aldı. Ünsal, yağışlarla ilgili tüm gerekli önlemlerin alındığını vurgulayarak, "Ekiplerimiz halkımızın güvenliği için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yeni yağışlar ve taşkın risklerine karşı tüm birimlerimiz hazır durumda." açıklamasında bulundu.