As Plastik işvereni suçüstü yakalandı! Bakanlık heyeti grev kırıcıları tespit etti

İstanbul Hadımköy’de kurulu As Plastik iş yerinde başlayan grevde 16 gün geride kaldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı heyeti fabrikaya teftişe gitti, grev kırıcılığına suçüstü yaptı. Türkmenistan ve Özbekistan’dan getirilen 8 işçinin çalıştırıldığı tespit edildi.

Ulusal Kanal’a konuşan Petrol-İş Sendikası İşyeri temsilcisi Savaş Çakmak, heyetin fabrikada birçok olumsuzluk tespit ettiğini belirtti.

Savaş Çakmak, "Bunların en başında içeride kaçak işçi çalıştırma grevdeki işçinin işini başka bir işçiye yaptırma, bunların hepsi kayıt altına alınıp bütün evrakları dökümanlarla beraber tespit edilerek gerekli suç duyurularında bulunulmuştur." dedi.

Asplastik işçileri, işveren temsilcilerinin teftişi öğrendikten sonra zaman kazanmak için çalışan makinelerin önüne branda çektiklerini aktardı.

İşçiler, Bakanlık heyetinin işyerine girmesiyle birlikte grev kırıcılarınında apar topar özel araba ile fabrikadan kaçırıldığını ifade etti.

Mücadelelerine her şart altında devam edeceklerini kaydeden işçiler, işverenle toplu iş sözleşmesi yapmak için yeniden masaya oturmak istiyor.