Asansör Kazasında Tutuklu Sayısı 4’e Yükseldi

Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan asansör kazasında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

Yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada asansör firması yetkilisi M.B. ile firma sahibi H.T. tutuklanmıştı. Savcılık tarafından derinleştirilen soruşturma sonrasında firmanın mühendisi R.H.A. da yakalanarak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Derinleştirilen soruşturma çerçevesinde Ankara’da yakalanarak gözaltına alınan asansör firmasının mühendisi U.İ. de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarılan U.İ., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili tutuklu sayısı 4’e yükseldi.