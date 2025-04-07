Aşçılıktan çiftçiliğe: Burdur’da yumurta üretimiyle başarıya ulaştılar

Yıllarca beş yıldızlı otellerde aşçılık yapan Mustafa ve Filiz Şahin çifti, hayallerindeki kırsal yaşama adım atarak yumurta tavukçuluğuna başladı.

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Aşçılıktan çiftçiliğe: Burdur’da yumurta üretimiyle başarıya ulaştılar
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Burdur’un Tefenni ilçesinde kurdukları çiftlikte kısa sürede yüksek verim elde etmeyi başaran çift, üretim sürecinde edindikleri bilgi ve tecrübeleri titizlikle uygulayarak başarıya ulaştı. Artan girdi maliyetleri ve bürokratik engellere rağmen üretimden vazgeçmeyen Şahin çiftinin hikayesi, kırsalda üretim hayali kuranlara ilham veriyor.

Yıllarca otel mutfaklarında usta aşçılar olarak çalışan genç çift, köyde üretim yapma hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Burdur’un Tefenni ilçesinde başladıkları yumurta tavukçuluğunda, gösterdikleri özen sayesinde kısa sürede dikkat çeken bir başarı yakaladılar.

“Yumurta tavukçuluğuyla başladık. İlk etapta 500 adet Alman ırkı sandy tavuğu getirdik. Günde 480 yumurtaya kadar ulaştık.”

Mustafa ve Filiz Şahin’in işlettiği çiftlikte, tavukların seçimi, beslenmesi, barınması gibi tüm süreçler titizlikle yürütülüyor. Bu sayede hayvan sağlığı korunuyor, üretim verimliliği en üst seviyeye çıkıyor.

“Yarka seçimi çok önemli. Alınacak tavuğun firması araştırılmalı, aşı periyotları eksiksiz olmalı. 15-16 haftalık yarka aldığınızda, karma ve tifo aşıları, gaga kesimleri tamamlanmalı. Ayrıca barınakların havalandırması, temizliği, nem oranı ve sıcaklık gibi koşullar da üretimi doğrudan etkiliyor. Yumurtlama için ideal sıcaklık 18-24 derece arasında. Verim düşmesin diye kışın soba yaktık.”

Ancak başarılarının arkasında ciddi zorluklar var. En büyük sorunlardan biri ise yem maliyetlerindeki ciddi artış.

“Bu işe başladığımızda yem çuvalı 510 TL’ydi. Şu anda 910-950 TL arasında değişiyor. 500 tavuk için yem tüketimi yumurtlama döneminde 130 grama kadar çıkıyor. Bu da ciddi bir maliyet anlamına geliyor.”

Şahin çifti, kırsalda üretim yapmak isteyenlerin karşılaştığı bürokratik engellere de dikkat çekti.

“Yer buluyorsun, elektrik yok, su yok, yol yok. İmarı olmadığı için kümes kuramazsın, hayvancılık yapamazsın deniliyor. Üretim yapmak isteyenlerin önündeki bu engellerin kaldırılması gerekiyor.”

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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