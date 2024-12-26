Asgari ücret zammı emekliyi güldürdü! Hatay sokaklarında tepki yükseldi

Asgari ücrete yapılan yüzde 30 zam emeklinin de refah payı umutlarını da söndürdü. 2025'ten umutlu bile değiller. "Böyle yönetim böyle pahalılık görmedik" diyen emekli, AK Parti hükümetine tepkili...

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
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Asgari ücrete yapılan komik zam, emekliyi güldürdü. Milyonlarca emekli açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edildi. Yeni yılda enflasyon farkının yanı sıra küçük de olsa bir refah payı eklenebileceği beklentileri asgari ücretin açıklanmasıyla sona erdi.

Emekli geçim sıkıntısını derinden hissediyor. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira. Bu para kiraya, mutfağa, pazara yetmiyor.

"Bizi öldürdüler" diyor karın tokluğuna yaşamaya çalışan emekli... Günü kurtarıyor. İndirimi kovalıyor, çocuklarından destek alıyor.

Hatay sokaklarından tepki yükseliyor Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a.... Artık bıçak kemiğe dayandı.

Emekli görmezden geliniyor. Aldıkları para aylık değil harçlık değerinde.

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