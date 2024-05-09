Asırlık araçla dünya turuna çıkan Avustralyalı çift, Trabzon'a ulaştı

Avustralya'nın Brisbane kentinde yaşayan 77 yaşındaki çift, kendileri gibi Avustralyalı Francis Birtles'in 1927'de İngiltere'nin başkenti Londra'dan Melbourne'e yaptığı 26 bin kilometrelik dünya turunu tekrarlamaya karar verdi.

Yaklaşık bir ay önce uçakla İngiltere'ye giden çift, Birtles'in kullandığı aynı model "Bean" marka otomobili bir müzeden satın aldı.

Gençliğinde hayalini kurduğu 100 yıllık araçla dünya turunu, eşiyle gerçeğe dönüştürmenin heyecanını yaşayan Langley Kidby, Londra'dan yola çıktı.

Fransa, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan'ın ardından dokuzuncu durakları Türkiye olan çift, 12 ilin ardından Trabzon'a ulaştı.

Trabzon'da otomobilleri arızalanan çift, günün büyük bölümünü sanayide tamir olan araçlarının başında geçirmek durumunda kaldı.

- "Kullandığımız araba 1924 model bir Bean, alışılmadık bir araba"

Langley Kidby, AA muhabirine, insanlık tarihinde yeni yolları açan öncü insanlara her zaman ilgi duyduğunu söyledi.

Avustralyalı maceracı Francis Birtles'in 100 yıl önce kullandığı rotayı revize ederek yola çıktıklarını belirten Kidby, "Kullandığımız araba 1924 model bir Bean, alışılmadık bir araba. Bir İngiliz arabası ama şirket sadece 10 yıl dayandı. Dolayısıyla etrafta pek fazla yok ama bu ilk rekoru kıran türden bir arabaydı ve bunu bir müzede bulduğumuz için şanslıydık. Aldık ve şimdi Birtles'in yolunu izliyoruz." dedi.

Kidby, otomobilin eski bir araç olduğu için sıklıkla bozulduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşına ve 100 yıllık motoruna göre oldukça hızlı bir araba. Araç dar olduğu için pek rahat değil. Çok sıkışık. Eski arabalarda her zaman küçük bir sorunla karşılaşıyorsunuz ve bugün sadece marş motoru bozuldu ama şanslıyız ki bir krank kolumuz var ve onu elektrikli marş motoru olmadan da çalıştırabiliyoruz."

Aracın eski olmasından ötürü yolculuklarının yavaş geçtiğini anlatan Kidby, "Araba oldukça yavaş ama saatte yaklaşık 70 kilometre hızla gidebiliyoruz. Bu yüzden yol kenarındaki kamyonları takip ediyoruz. Araba çok sıkışık ve tepelere çıktığınızda çok yavaş gidiyor. Yağmur yağdığında ıslanabiliyorsunuz." diye konuştu.

- "Muhtemelen iki ay daha yolumuz var"

Kidby, geçen ay Londra'dan yola çıktıklarını aktararak, şunları söyledi:

"Tüm Avrupa'yı, Fransa'yı, Almanya'yı, Avusturya'yı dolaştık. Daha sonra Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldik. Türkiye'de Edirne, İstanbul, Samsun ve birkaç şehirden sonra Trabzon'dayız. Burada harika insanlarla tanışıyoruz. Türkiye'de çok güzel karşılandık. Şu ana kadar favori şehrimiz Trabzon oldu."

Türkiye'de daha önce de bulunduklarını dile getiren Kidby, "Türkiye'ye geldik ve her zaman harika şekilde karşılandık. Burada yollar gerçekten çok iyi. İnsanlar iyi, sürücüler yollarda çok kibarlar." ifadesini kullandı.

Kidby, Trabzon'dan Erzurum'a devam edeceklerini belirterek, "Sınırı geçerek İran'a geçeceğiz ve ardından İran üzerinden Pakistan'a, Hindistan'a, Singapur'dan Avustralya'ya gideceğiz. Muhtemelen iki ay daha yolumuz var, çünkü eski arabalarda her zaman düzeltilmesi gereken küçük şeyler vardır ve fazladan bir gün falan beklemeniz gerekebilir." dedi.

- "Eşime yolculuklarda destek olmaktan memnunum"

Beverly Kidby de eşiyle yolculuk etmekten her zaman keyif aldığını söyledi.

Eşinin hayalini gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Kidby, şöyle konuştu:

"Yolcu olmaktan her zaman keyif aldım. Başka geziler de yaptık, eski arabalarla bunun gibi uzun yolculuklar yaptık ve bunun bir parçası olmaktan her zaman keyif aldım. Arabayı çok fazla kullanmıyorum ama eşime yolculuklarda destek olmaktan memnunum. Çok mutluyum, bunun en iyi kısmı farklı ülkelerden geçerken insanlarla tanışmak."