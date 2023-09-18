ASKİ tarım arazisini bataklığa çevirdi! Aydın Büyükşehir Belediyesine ceza

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ çevreye verdiği zarardan dolayı mahkemelik oldu.

ASKİ ekipleri Köşk ilçesinde atık suları arıtmadan tarım arazilerine boşalttı.

Aydın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri şikayet üzerine bölgeden numune alarak inceledi. İnceleme sonucu ASKİ'ye 325 bin lira para cezası kesti.

Ayrıca 28 dönüm arazisi kanalizasyon suları nedeniyle bataklığa dönen vatandaş ASKİ'ye 250 bin lira tazminat davası açtı.

ASKİ daha önce de lağım kokusunu önlemek için kanalizasyon bacalarını çuvallarla kapatarak ilkel bir yöntem kullanmıştı.