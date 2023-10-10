Ataşehir'de Gece Saatlerinde Yangın Meydana Geldi

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde akşam saatlerinde yangın paniği yaşandı. Bir binada çıkan ve çatıya da sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Ataşehir'de Gece Saatlerinde Yangın Meydana Geldi

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde gece yangın meydana geldi. Yangın, Yenisahra Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi.

2 katlı binada çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüyerek binanın çatısına sıçradı. Nedeni henüz bilinmeyen yangını söndürmek için bölgeye gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri de hazır bekledi.

Bina sakinleri evlerini tahliye ederken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının başladığı dairede ve çatıda ise maddi hasar oluştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# yangın # istanbul # ataşehir
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