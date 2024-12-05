Ataşehir'de korkunç yangın!

Ataşehir'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Sude İnak Sude İnak
Ataşehir'de korkunç yangın!
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İçerenköy Mahallesi, Karslı Ahmet Caddesi'ndeki 7 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine hızla müdahale edildi.

Ataşehir'de korkunç yangın! - Resim : 1

Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, güvenlik önlemlerini alırken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Binanın kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yakın zamanda boşaltıldığı öğrenildi. Çatıda meydana gelen hasara yol açan yangının çıkış nedeni ise yetkililer tarafından araştırılmaya başlandı. Yangının sebebiyle ilgili detaylar henüz netlik kazanmış değil.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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