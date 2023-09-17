Atılan her kulaçta bir engel aşılıyor! Kocaeli'de özel çocuklara ücretsiz eğitim

Attıkları her kulaçta engelleri aşıyorlar.

Kocaeli Gebze'de Özel çocuklar için başlatılan proje 8 yıldır yaklaşık 4 bin 500 çocuğa destek sağlıyor.

Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı olimpik yüzme havuzunda yüzme eğitimi alan özel çocuklar hem sosyalleşiyor hem de rehabilitasyon süreçlerine destek sağlanıyor.

9 aylık süreçte haftanın belirli günlerinde bir buçuk saatlik dersler verilirken ailelerin yoğun talebi üzerine de bu süre 12 aya çıkarıldı.

Yüzme eğitimlerinde ilerleme kaydeden özel çocuklar müsabakalar için de hazırlanıyor.