Atılan her kulaçta bir engel aşılıyor! Kocaeli'de özel çocuklara ücretsiz eğitim
Kocaeli'de, özel çocuklar için 8 yıl önce ücretsiz yüzme eğitimi verilmeye başlandı. Bugüne kadar ders alan öğrenci sayısı ise 4 bin 500 sayıya ulaştı. Otistik ve down sendromlu çocukların aldığı eğitimler sosyalleşmesine ve rehabilitasyon süreçlerine destek sağlamakta.
Attıkları her kulaçta engelleri aşıyorlar.
Kocaeli Gebze'de Özel çocuklar için başlatılan proje 8 yıldır yaklaşık 4 bin 500 çocuğa destek sağlıyor.
Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı olimpik yüzme havuzunda yüzme eğitimi alan özel çocuklar hem sosyalleşiyor hem de rehabilitasyon süreçlerine destek sağlanıyor.
9 aylık süreçte haftanın belirli günlerinde bir buçuk saatlik dersler verilirken ailelerin yoğun talebi üzerine de bu süre 12 aya çıkarıldı.
Yüzme eğitimlerinde ilerleme kaydeden özel çocuklar müsabakalar için de hazırlanıyor.