ATM'de vurulan genç hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde, ATM'de işlem yaptığı sırada tabancayla boynundan vurulan 22 yaşındaki Ali Gültekin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
ATM'de vurulan genç hayatını kaybetti
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Olay, 14 Kasım'da Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. 19 suç kaydı bulunan Gültekin, husumetlisi olduğu 17 yaşındaki K.D. tarafından saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Gültekin’i Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Saldırgan K.D. ve yanında bulunan M.A. (17) ile S.K. (16), bir süre sonra İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde polise teslim oldu. Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Ali Gültekin, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. K.D.'nin 6, M.A.'nın 2 ve S.K.'nin 8 suç kaydının bulunduğu açıklandı.

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