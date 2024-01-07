ATM'lere Sahte Dolar Yatırmışlar! İstanbul'da 4 Kişi Tutuklandı

İstanbul'da, ATM'lere sahte dolar yatırdıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı. 4 kişi tutuklandı.

ATM'lere Sahte Dolar Yatırmışlar! İstanbul'da 4 Kişi Tutuklandı

İstanbul'da bazı şüphelilerin 33 sahte 100 doları, ATM'nin para yerleştirme haznesine yerleştirip haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Bankaya yatırılan 3 bin 300 dolar Merkez Bankasına gönderilirken, yapılan incelemede bu dolarların sahte olduğu anlaşıldı.

Sahte dolarların ATM'ye yatırıldığı anlar bankanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sahte dolarların mobil bankacılık işlemiyle liraya çevrildikten sonra üçüncü kişilerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden 2'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 9'u adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# sahte dolar # istanbul # ATM
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