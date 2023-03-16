Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli, planlı bakım çalışması dolayısıyla bugün 00.01 ila 05.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak.

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı / İstanbul / 2023
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Avrasya Tünel işletmesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Avrasya Tüneli, bakım çalışması nedeniyle 00.01-05.00 saatleri arasında iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir." açıklamasında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Avrasya Tüneli
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