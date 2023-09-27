ACES Europe Derneği Kayseri'yi 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri seçti. Büyükşehir Belediyesi’nin kuruluşu olan Spor A.Ş., Kayseri’nin 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı alması için ACES Europe derneğine başvurmuştu.

Avrupa Spor Şehri: Kayseri

Başvurunun ardından ACES Europe’un 4 temsilcisi, kentteki spor tesislerini ve spor faaliyetlerini yerinde inceledi. Spor AŞ’ye bağlı faaliyet gösteren spor tesislerini gezen ACES Komitesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı da ziyaret etti. ACES Europe derneğince yapılan inceleme sonrası Kayseri, 2024 Yılı Avrupa Spor Şehirleri arasına girdi. Haberi, 3’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda duyuran Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kenti dünyaca tanınan spor şehri yapmak için daha da çalışacaklarını dile getirdi.