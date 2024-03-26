Aydın Ataköy'de tarım ve hayvancılık tehlikede! Verimli arazilere RES tepki topladı

Elma, kiraz, buğday, tütün, incir, domates ve daha niceleri.... Bu alanlarda bin bir çeşit sebze ve meyve yetişiyor. Köylü ekip biçiyor...

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'ne Rüzgar Enerji Santrali yapılmak isteniyor. Vatandaş karşı. Çünkü RES'lerin yapılmak istendiği alanın yüzde 80'i verimli arazilerden oluşuyor.

Karacasu Ataköy muhtarı Hüseyin Dibek Ulusal Kanal'a köyün yaşadığı sıkıntıyı anlattı.

ÇED olumlu raporu mahkeme tarafından iptal edildi. Bu kez de acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. Vatan Partisi Aydın İl Başkanı ve belediye başkan adayı avukat Zühre Genişel ve Nazilli belediye adayı başkan Mehmet Ali Çiçek köylülerin sesini duydu, bölgeye gitti.

Bölgede kıraç alanlar üzerinde santral kurulu, köylüler verimsiz alanların tercih edilmesini talep ediyor.

Proje 7 köyü kapsıyor. Yani 10 bine yakın nüfus bu santralden etkilenecek.

Köylüler, "gidecek, ekecek, biçecek başka yerimiz yok" diyor. Projeden vazgeçilmesini istiyor.