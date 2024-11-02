Aydın'da 2 otomobil çarpıştı! 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 4 kişi yaralandı. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Aydın'da 2 otomobil çarpıştı! 4 kişi yaralandı
Yayınlanma:

Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Karaçay Mahallesi 325 Sokak kesişimi oldu.

Edinilen bilgiye göre, B.E. idaresindeki 09 AK 260 plakalı otomobil, İ.Ç. yönetimindeki 09 BG 465 plakalı otomobille çarpıştı.

Aydın'da 2 otomobil çarpıştı! 4 kişi yaralandı - Resim : 1

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 09 AK 260 plakalı otomobil, yol kenarındaki çöp konteynerine çarpıp takla attı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan N.K, Ö.E ve M.E yaralandı.

Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı trafik kazası! Çok sayıda yaralı varAfyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı trafik kazası! Çok sayıda yaralı varYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

aydın trafik kazası nazilli
Günün Manşetleri
Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine ve zırhlı araçlarına saldırı
Van'da kan donduran olay
Beşiktaş şampiyonluk yarışında yara aldı
İsrail ordusundan Lübnan'a 109 hava saldırısı
Hamas'tan ateşkes açıklaması
77 ilde zehir tacirlerine opersayon
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a görüş yasağı
50'si çocuk 84 kişi hayatını kaybetti
"Türkiye'nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalı"
Bakan Tunç’tan Yenidoğan Çetesi soruşturmasıyla ilgili iddialara yanıt
Çok Okunanlar
Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine ve zırhlı araçlarına saldırı Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine ve zırhlı araçlarına saldırı
Eskişehir'de kar maskeli şüpheli 2 kişiyi silahla yaraladı Eskişehir'de kar maskeli şüpheli 2 kişiyi silahla yaraladı
Mustafa Varank kaza geçirdi! Mustafa Varank kaza geçirdi!
Sokak röportajında ​​PKK propagandası yapan Ali Çeven tutuklandı Sokak röportajında ​​PKK propagandası yapan Ali Çeven tutuklandı
Hamas'tan ateşkes açıklaması Hamas'tan ateşkes açıklaması