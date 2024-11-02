Aydın'da 2 otomobil çarpıştı! 4 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 4 kişi yaralandı. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Karaçay Mahallesi 325 Sokak kesişimi oldu.
Edinilen bilgiye göre, B.E. idaresindeki 09 AK 260 plakalı otomobil, İ.Ç. yönetimindeki 09 BG 465 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 09 AK 260 plakalı otomobil, yol kenarındaki çöp konteynerine çarpıp takla attı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan N.K, Ö.E ve M.E yaralandı.
Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı