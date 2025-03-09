Aydın'da feci kaza: Kontrolden çıkan traktör devrildi

Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 65 yaşındaki Hüsnü Balaban hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü aracın altında kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, Balaban’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Aydın'da feci kaza: Kontrolden çıkan traktör devrildi
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Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen feci kazada, 65 yaşındaki Hüsnü Balaban, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay, Habibler Mahallesi Çeşmeboğazı mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Balaban idaresindeki 09 FZ 396 plakalı traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, traktörün altında kalan Hüsnü Balaban’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak yapılan kontrollerde talihsiz sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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