Aydın’da feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole uçtu

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde Isparta Petrol Turizm’e ait bir yolcu otobüsü, Aydın-Denizli otoyolu Bucak mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve şarampole devrildi. Feci kazada 1 yolcu hayatını kaybederken, 27 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Aydın-Denizli otoyolu üzerinde gerçekleşti. G.D. (37) yönetimindeki 32 AEZ 410 plakalı otobüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar oluştu.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, yolculardan Umut Ergül’ün (27) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hafif yaralanan otobüs şoförü ve 26 yolcu, çevredeki farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.