Aydın'da Kafes-45 operasyonu! 25 kişi tutuklandı

Yurt genelinde çeşitli suçlara yönelik operasyonlar sürüyor. Son olarak Aydın'da güvenlik güçleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde, nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere yönelik harekete geçti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, söz konusu suçu işleyenlere yönelik Kafes-45 operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında, 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nazilli Adliyesine sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 25'i tutuklandı. Örgüt elebaşları oldukları öne sürülen Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı da tutuklanan 25 kişi arasında yer aldı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 5 aylık takip neticesinde, Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda araç satış işlemlerinde hileli yöntemlerle "nitelikli dolandırıcılık" suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen örgüt elebaşları Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da içerisinde bulunduğu 35 şüphelinin yakalandığını belirtmişti.

Bakan Ali Yerlikaya, MASAK ile koordineli yapılan analizler sonucunda, şüphelilere ait banka hesaplarında 46 milyon lira para hareketliliğinin olduğunun tespit edildiği bilgisini vermişti.