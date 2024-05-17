Aydın'da kayısı hasadı sorunlarla başladı

Aydın'da kayısı sezonu sorunlarla başladı. Kayısı tarladan 15-20 liraya alıcı buluyor. Üretici artan girdi maliyetleri nedeniyle memnun değil. Hükümetten daha çok destek bekliyor.

Editör: Osman Bekar
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İlaç, gübre, tohum, mazot fiyatı arttı ancak kayısı hak ettiği değeri göremedi. Atalay Dinç, 2005 yılında diktiği ağaçlarının meyvesini toplamaya başladı. Ancak elde edeceği para girdilere mi tarım işçilerine mi borca mı gidecek belli değil.

Aydın'ın Sultanhisar Atça bölgesinde kayısı bahçelerinde olgunlaşan kayısılar toplanıyor. Üretici sezona iyi başlamadı, verimden de fiyattan da memnun değil.

Çiftçi geçen yıl 3 kere ilaçlama yaparken bu sayı şimdi 2'ye düştü. Nedeni artan girdi maliyetleri...

Üreticiden 15-20 liraya alınan kayısı pazarda 60-70 liraya satılıyor. Günlük 500 liraya çalışan kadın işçiler de hayat pahalılığından yakınıyor.

Geçim derdi öyle bir hal aldı ki mevsimlik işçilerin verdiği örnek, Türkiye'deki acı bilançoyu gözler önüne serdi.

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# aydın # kayısı # üretici
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