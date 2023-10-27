Aydın'da Kestane Hasadı Sorunlarla Başladı

Kestane üreticisi emeğinin karşılığını alamıyor. Çocuğu gibi baktığı ağaçlardan iyi verim alıp ürününü değerinde satmak istiyor. Ancak yüzde yüz, yüzde 200 oranında artan girdi maliyetleri karşısında kar etmek pek mümkün değil.

Aydın Türkiye’de kestane üretiminde ilk sırada yer alıyor. Mevsimlik işçiler dört koldan çalışıyor.

Kestanenin fiyatı, üreticinin emeğini karşılamıyor. Toplanan ürün bazı işlemlerden geçiyor. Oldukça zahmetli.

Kestane üretiminde Aydın'ın 870 binin üzerinde ağaç varlığı ve 7 bin 825 hektar üretim alanı var.

Bahçede yere düşen kestaneleri toplayan işçilerin yevmiyesi 600 lira. Yüksek ağaçlardan kestane düşüren çırpıcıların günlük ücreti ise 1200-1500 lira arasında değişiyor.

İşçiler hayat pahalığı nedeniyle geçinemediklerini söylüyor.